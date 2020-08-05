ERZURUM SOBADA ÇAY KEYFİ AZ DAHA HAYATINA MAL OLUYORDU ARDAHAN'ın Çıldır ilçesine bağlı Kayabey köyünde çay demlemek için sobayı benzinle tutuşturan 81 yaşındaki Kadim Ercan az daha kendiyle birlikte evini de yakacaktı.

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesine bağlı Kayabey köyünde çay demlemek için sobayı benzinle tutuşturan 81 yaşındaki Kadim Ercan az daha kendiyle birlikte evini de yakacaktı.

Olay Çıldır ilçesine bağlı Kayabey köyünde meydana geldi. 7 çocuk babası Kadim Ercan, sabah kahvaltı için evin bahçesindeki sobada çay demlemek istedi. Kadim Ercan, sobayı yakmak için şişede bulunan benzini döktüğü ağaç dalını ateşledi. Ağaç dalıyla birlikte bir anda şişedeki benzin de alev aldı. Üzerine alevler sıçrayan Ercan yanmaya başladı. Yanan şişeyi atarak kendinden uzaklaştıran Ercan'ın yardım çığlığına önce karşı sokakta kendisini gören köy muhtarı Reşat Altunbulak yetişti. Muhtar Reşat Altınbulak, üzerindeki tişörtü çıkararak alevlere vururken içerden çıkan eşi kovayla su dökerek Kadim Ercan'ı saran alevleri söndürdü.

Göğsü ve yüzünde yanıklar oluşan Kadim Ercan, Ardahan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevkedildi. Burada tedavi altına alınan Ercan, 'Ben eski şoförüm. Benzinle nasıl yakılır bilirim. Sobada bir çay yapalım dedik olmadı. Sobayla birlikte tutuşan şişedeki benzin beni yaktı. Eğer plastik şişeyi atmasaydım, benimle birlikte ev de yanacaktı. O an yardıma kimse gelmeseydi ben de yanmıştım ev de yanmıştı" dedi.

Kaynak: DHA