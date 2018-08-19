Erzurum Şirketleşmede 2017'ye Fark Attı

Erzurum'da temmuz ayında kurulan şirket sayısı 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 15.78 oranında artış gösterdi. İl şirketleşme performansı bakımından KUDAKA, Kuzeydoğu Anadolu istatistik ve Doğu Anadolu Bölgesi değişim oranlarını geride bıraktı. KUDAKA ve Kuzeydoğu'da kurulan şirket sayısı düşüş gösterirken, bölgede artış kaydedildi.

TOBB VERİLERİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2018 Temmuz ayı kurulan ve kapanan şirket sayısı iller dağılımına göre, ay içinde Erzurum'da 22 şirket, 7 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. 4 şirketin tasfiye edildiği dönemde 2 kooperatifte tasfiye işlemi gördü. Ay içinde ilde 2 şirket, 3 kooperatif ve 9 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini noktaladı.

BÖLGESEL VERİLER VE ERZURUM

DOSİAD analizlerine göre, Temmuz ayında Erzurum'da 22, KUDAKA İstatistik Bölgesinde 26, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde 32, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 154 şirket kurulumu gerçekleşti. Kurulan şirket sayısı Erzurum'da yüzde 15.78, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 14 oranında artarken, KUDAKA Bölgesinde yüzde 1.3, Kuzeydoğu'da ise yüzde 18.1'lik düşüş görüldü.

BÖLGE İLLERİ DAĞILIMI

Temmuz ayında şirketleşme performansının en yüksek olduğu il 38 kurulumla Malatya olurken, Erzurum 4'üncü sırayı aldı. Dönemde Van'da 31, Elazığ'da 23, Erzurum'da 22, Bingöl'de 10, Bitlis'te 8, Muş'ta 7, Ağrı'da 5, Hakkari'de 4, Erzincan'da 3, Tunceli'de 2, Kars'ta 1 şirket kuruldu. Ardahan ve Iğdır'da ise kurulum kaydedilmedi.

KURULAN ŞİRKET SAYISI TEMMUZ'DA YÜZDE 23 ARTTI

Kurulan şirket sayısı 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 23,27 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2018 yılı Temmuz ayına ait 'Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri'ni paylaştı. Buna göre, Temmuz ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 23,27 artış oldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 23,27 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,17 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 12,94 azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 32,94 kapanan kooperatif sayısında yüzde 59,09 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 72,80 oranında artış oldu.

KURULAN ŞİRKET SAYISI YILLIK BAZDA DA ARTTI

2018 yılı Temmuz ayında, 2017 yılı Temmuz ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 30,84 oranında artış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 23,70 oranında azalış oldu. Kooperatif sayısı ise bu dönemde aynı kaldı. Temmuz ayında, kapanan şirket sayısı 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 16,33 kapanan kooperatif sayısında yüzde 13,22 oranında azalış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 32,99 oranında artış oldu.

7 AYLIK DÖNEM

2018 yılının ilk 7 aylık döneminde, 2017 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 27,86 kurulan kooperatif sayısında yüzde 18,94 oranında artış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 19,04 oranında azalış oldu. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 9,43 kapanan kooperatif sayısında yüzde 13,03 oranında azalış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 0,10 oranında artış gözlendi.

İLLER

Temmuz ayında Ardahan'da şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşmedi.

2018 yılı Temmuz ayında kurulan toplam 6 bin 871 şirket ve kooperatifin yüzde 86,22'si limited şirket, yüzde 12,66'sı anonim şirket, yüzde 1,08'i ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,48'i İstanbul, yüzde 10,45'i Ankara, yüzde 6,61' İzmir'de kuruldu. Bu ay Ardahan'da şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşmedi.

AYLIK DEĞİŞİM

2018 Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 32,99 oranında arttı

2018 yılı ilk yedi ayında toplam 53 bin 708 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 45 bin 209 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 63,59'unu, 7 bin 836 anonim şirket ise yüzde 34,92'sini oluşturdu. Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Haziran ayına göre yüzde 32,99 oranında arttı.

ŞİRKET NİTELİKLERİ

2018 Temmuz ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 369'u ticaret, 924'ü imalat ve 915'i inşaat sektöründe kuruldu. 734 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu. 2018 Temmuz ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 369'u ticaret, 924'ü imalat ve 915'i inşaat sektöründe kuruldu. Bu dönemde kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 734'ü toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 459'u inşaat, 259'u imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 305'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 200'ü inşaat, 93'ü imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 932'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 386'sı inşaat, 161'i ulaştırma ve depolama sektöründe oldu.

KOOPERATİFLER

Temmuz ayında kurulan 74 kooperatifin 35'i konut yapı kooperatifi oldu. Temmuz ayında kurulan 74 kooperatifin 35'i konut yapı kooperatifi, 12'si tarımsal kalkınma kooperatifi ve 10'u motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak kuruldu. 2018 yılında kurulan 653 kooperatifin 275'i konut yapı kooperatifi, 95'i tarımsal kalkınma kooperatifi, 72'si motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak kuruldu. Temmuz ayında bin 242 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. 2018 yılı Temmuz ayında kurulan bin 242 yabancı ortak sermayeli şirketin 590'ı Türkiye, 159'u Suriye, 121'i Suudi Arabistan ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan bin 242 yabancı ortak sermayeli şirketin 88'i anonim, bin 154'ü limited şirket oldu. 2018 yılında kurulan şirketlerin bin 2'si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 496'sı İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 458'i gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 77,61'ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu. - ERZURUM