ERZURUM SIRA TARTIŞMASINDA ÖLEN TAKSİCİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ERZURUM'da, iki taksici arasında çıkan 'sıra' tartışmasında yaşamını yitiren Nazmi Közenek mezara, katil zanlısı Fatih A. ise cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesine bağlı Kongre Caddesi'nde meydana geldi. Taksi sürücüleri Nazmi Közenek ile Fatih A arasında sıra meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Algül, tabancayla Közenek'i baş bölgesinden tek kurşunla vurdu. Nazmi Közenek kanlar içerisinde yere yığılırken, Fatih A. başkasına ait araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Közenek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra yakalanan Fatil A, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı saatlerde evli ve 2 çocuk babası olan Nazmi Közenek ise Kavakkapı camiinde öğle kılınan cenaze namazının ardından son yolculğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Közenek'in Kadir (16) ve Eyüp (14) adlı çocukları gözyaşlarını tutamadı ve arkadaşları tarafından teselli edildi.

Kaynak: DHA