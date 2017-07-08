Erzurum Silahla Oynarken Canından Oluyordu

Silahla oynarken canından oluyordu



Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Filizli Mahallesinin Taşbaşı yaylasında babasının tabancası ile oynayan 12 yaşındaki Fatih Kaya, kendini vurdu. Çobanlık yapan babasına yardım eden Fatih Kaya, az daha canından olacaktı. Kaya, "Babamın tabancası ile oynarken birden ateş aldı ve karın boşluğumdan yaralandım. Yaralı halde bir kilometre yürüdüm ve durumu babama anlattım. Ben şanslıydım kurtuldum, kimse silahla oynamasın" dedi.