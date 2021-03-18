Erzurum Şehitliğinde 18 Mart töreni
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Erzurum Şehitliğinde 18 Mart töreni

18.03.2021 12:23 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:28
Erzurum Şehitliğinde 18 Mart töreni

18 Mart Çanakkale Zaferinin 106.Yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Erzurum'da da kutlandı.

18 Mart Çanakkale Zaferinin 106.Yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Erzurum'da da kutlandı.

İlk tören Kars Kapı Şehitliğinde yapıldı.

Kutlama törenlerine Erzurum Vali Yardımcıları Hamdullah Suphi Özgödek ve Yıldız Büyüker, 9.Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, askeri erkan, şehit ailelerinin yakınları ve öğrenciler katıldı.

Tören şehitler anıtına çelenklerin sunumu ile başlandı. Tören kıtasının saygı atışı ve ardından İstiklal Marşı okundu. Ardından Kuran-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi.

Tören bitiminden sonra törene katılan protokol mensuplarınca şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Şehit Kürşat Yıldız'ın annesi Rahime Yıldız da oğlunun kabri başında protokolü görünce onlarla bir süre sohbet etti. Duygusal anlar yaşayan anne Yıldız'ı törene katılan Kolordu Komutanı teselli edip destek verdi.

Protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktıktan sonra şehitlik özel defterini imzaladılar ve Kars Kapı Müzesini gezdi.

Kars Kapı Şehitliğinde sona eren törenin ardından Erzurum Asri Mezarlık yerleşkesi içerisinde bulunan Şehit Polis Mezarlığı ziyaret edildi, karanfil bırakıldı, Kur'an okundu dua edildi.

Polis Şehitliğinin ardından sonra son olarak 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan Polis memurlarının kabri başında karanfil bırakıldı, Kur'an okundu ve özel defter imzalandı. - ERZURUM

Erzurum Şehitliğinde 18 Mart töreni
Erzurum Şehitliğinde 18 Mart töreni
Erzurum Şehitliğinde 18 Mart töreni
Erzurum Şehitliğinde 18 Mart töreni
Erzurum Şehitliğinde 18 Mart töreni
Erzurum Şehitliğinde 18 Mart töreni
Erzurum Şehitliğinde 18 Mart töreni
Erzurum Şehitliğinde 18 Mart töreni
Erzurum Şehitliğinde 18 Mart töreni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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