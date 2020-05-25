ERZURUM Şehit annesinden, Diyarbakır'da nöbet tutan ailelere destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ERZURUM Şehit annesinden, Diyarbakır'da nöbet tutan ailelere destek

Şehit annesinden, Diyarbakır'da nöbet tutan ailelere destekSİİRT'in Pervari ilçesinde 8 yıl önce helikopter kazasında şehit olan Erzurumlu Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Güneş'in annesi Rahime Güneş, bayramda oğlunun mezarına koştu.

25.05.2020 10:15 | Son Güncelleme: 25.05.2020 10:22

Şehit annesinden, Diyarbakır'da nöbet tutan ailelere destek

SİİRT'in Pervari ilçesinde 8 yıl önce helikopter kazasında şehit olan Erzurumlu Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Güneş'in annesi Rahime Güneş, bayramda oğlunun mezarına koştu. Oğlu çok sevdiği için mezarına fesleğen eken Rahime Güneş, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki annelere mesaj gönderdi. Güneş, "Anneler, evlatlarına sahip çıksınlar. Bulana kadar ayrılmasınlar. Ben şehit annesi olarak onların arkasındayım. İnsan gibi yaşamak varken, dağlarda sürünmek ne diye? Gelin annelerinizin ekmeğini, çorbasını yiyin, dizlerinde yatın" dedi.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Hilalkent semtinde yaşayan Rahime Güneş, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak şehit oğlunun mezarına gitmek için yardım istedi. Vefa Sosyal Destek Gurubu, Rahime Güneş'i Siirt'in Pervari ilçesinde 10 Kasım 2012'de helikopterin düşmesi sonucu şehit olan oğlu Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Güneş'in Karskapı Şehitliği'ndeki mezarına götürdü. Elinde fesleğen ile oğlunun gelen Rahime Güneş, onları mezara ekti.

'GÜLE GÜLE GELİYORUM'

Oğlunun fesleğen kokusunu çok sevdiğini söyleyen anne Güneş, "Ben böyle gülerek geliyorum. Çünkü bana vasiyeti vardı. 'Anne şehit olacağım, sakın ağlama. Hakkımı helal etmem" demişti. Ben de şehit olduğundan beri ağlamadım. Tabi içim kan ağlıyor, evlat acısını Rabbim hiçbir anaya göstermesin ama ben böyle dik durdum. Kuzumun mezarına güle güle gelip gidiyorum. Bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Rabbim anne babalara sabır versin. Kuzum fesleğeni çok seviyordu onu getirdim ektim. Böyle oyalanıyoruz, içimiz kan ağlasa da yüzümüz gülüyor. 4 çocuğum daha var. Oğlum öldüğünde torunum annesinin karnındaydı. Torunumun yüzünü göremiyorum. Onu görebilmek için mahkemeye verdim, kazandım ama annesi bize yine göstermiyor" dedi.

'AİLELER ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKSIN'

Hayatını çocuklarına adadığını belirten anne Rahime Güneş, ailelerin çocuklarına sahip çıkmasını istedi. Güneş, "Türkiyemin annelerine çok mesajım var. Evlatlarını hayırlı yetiştirsinler. Sadece çocuklarına bahane buluyorlar. Benim çocuklarım ne kimseyi incitir, ne kimseye sarkıntılık ederler. Anne ve babalarda rol çok büyük. Baba sabah işe gidip akşam geliyor, haberi olmuyor. Evlatlarına arkadaş, kardeş olacaklar. Ben çocuklarımla evcilik oynardım, hep onlarla birlikteydim. Çocuklarımı büyütene kadar bir komşu yüzü görmedim. Çocuklarıma hayatımı adadım. Babalar annelerine, hanımlarına saygılı olsun ki evlatlarda hanımlarına saygı göstersin. Saygısız büyüdüm mü Türkiyeme de, vatanıma da milletime de zarar veririm" diye konuştu.

'BÜTÜN TÜRKİYE ARKANIZDA'

HDP Diyarbakır binası önünde evlat nöbetini sürdüren ailelere de seslenen Rahime Güneş, şehit annesi olarak çocuklarına kavuşmaları için dua ettiğini ifade etti. Terör örgütü PKK'ya lanet eden anne Güneş şunları söyledi:

"Diyarbakır'da evlatlarını arayan annelere de seslenmek istiyorum. Evlatlarına sahip çıksınlar, bulana kadar gitmesinler. Ben şehit annesi olarak onların arkasındayım. Her zaman dua ediyorum. PKK'yı Allah per perişan etsin. Kandırılmışlarına demiyorum o en başlarına söylüyorum. O kadar kandırılmış evlatlarımız var. Lütfen geri yollayın. Ana babaları yakmayın. Bu yalancı dünya ne size ne bize kalacak. Allah onları kahretsin. Düzgün insan gibi yaşamak varken, dağlarda sürünmek ne diye? Gelin annelerinizin ekmeğini, çorbasını yiyin, dizlerinde yatın. Durmayın gelin. Bakın Cumhurbaşkanımız davet ediyor, kurtarın kendinizi. Yeter ki gelsinler teslim olsunlar sıcak yataklarında yatsınlar. Sayın Cumhurbaşkanımız her şekilde yanınızda. Bütün Türkiye arkanızda. Anneler, evlatlarınıza sahip çıkın. Sanmayın gelemiyoruz ama her zaman dualarımız yanlarında. Çünkü evlat acısını en iyi bilen benim. Teröristleri de Allah kahrı perişan eylesin. Allah'a havale etmişim. İnsan evladı olsalar terörist olmazlar."

ERZURUM Şehit annesinden, Diyarbakır'da nöbet tutan ailelere destek

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Milli boksörün kız arkadaşını öldürdüğü cinayetin ardından WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı Haber
Milli boksörün kız arkadaşını öldürdüğü cinayetin ardından WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Haber
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek Haber
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8...
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı Haber
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu Haber
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Cem Uzan torun sahibi oldu Haber
Cem Uzan torun sahibi oldu
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
Emniyet, minarelerden müzik çalınması skandalının faillerini tespit etmek için 30 kişilik özel ekip kurdu
Emniyet, minarelerden müzik çalınması skandalının faillerini tespit etmek için 30 kişilik özel ekip kurdu
Japonlar koronavirüsü fırsata çevirmek için yaptı! Ne işe yaradığını duyunca çok şaşıracaksınız
Japonlar koronavirüsü fırsata çevirmek için yaptı! Ne işe yaradığını duyunca çok şaşıracaksınız
Gençlerin bayram gezintisi 9 bin TL ceza ile sonuçlandı
Gençlerin bayram gezintisi 9 bin TL ceza ile sonuçlandı
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı...
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor
Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor
56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
20 gün sonra vaka görülen Elazığ'da karantinaya alınan bina sayısı 4'e yükseldi
20 gün sonra vaka görülen Elazığ'da karantinaya alınan bina sayısı 4'e yükseldi
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Denizde kaybolan üniversite öğrencisi Gözde'den acı haber geldi
Denizde kaybolan üniversite öğrencisi Gözde'den acı haber geldi
Kaza yapan sürücü, 'Gazeteciyim' diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı
Kaza yapan sürücü, "Gazeteciyim" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı
Kılıçdaroğlu'ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan'a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen yaptın demektir
Kılıçdaroğlu'ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan'a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen...
Son Dakika: Türkiye'de 24 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı
Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Eren Yıldırım Naci Bostancı Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Mfö Demet Akalın Hatice Çarpar Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Bülent Uygun Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Kavga Bayram Ankara
Şu an buradasınız: ERZURUM Şehit annesinden, Diyarbakır'da nöbet tutan ailelere destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 10:24:27. #1.15#
title