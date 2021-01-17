Erzurum Şehir Hastanesinde dünyaya gelen ilk bebeğin adı "Yiğit Ali" oldu

Erzurum Şehir Hastanesinde hizmete giren kadın doğum hastalıkları servisinde dünyaya gelen ilk bebeğe "Yiğit Ali" adı verildi.

Kentte 2002 yılında Nihat Kitapçı Kadın Doğum Hastanesi, daha sonra Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi adıyla hizmet veren yapı, bugün itibarıyla Erzurum Şehir Hastanesi bünyesine alındı.

Kadın doğum hastalıkları servisinde dünyaya gelen ilk bebek, Yavuz ve Kübra Kaya çiftinin Yiğit Ali adını verdikleri 3 kilo 600 gram ağırlığındaki oğulları oldu.

Kadın Doğum Klinik Sorumlusu ve Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Berrin Kadıoğlu, gazetecilere açıklamasında, ekibiyle Nenehatun Kadın Doğum Hastanesinde yıllardır birçok bebeğin hayata şifayla gözlerini açmasına vesile olduğunu belirterek, "Şehir Hastanemize gelişimizle bugün ilk bebeğimizin dünyaya gelişine destek olduk ve sağlıkla kucağımıza aldık. Tüm ekibimizle Şehir Hastanemizde şifa dağıtmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Özgür Çelebi de dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 salgınında alınan tedbirlerle ülke ve il genelinde sağlıklı yarınlara doğru adım adım ilerlendiğini söyledi.

Şehir Hastanesinde Kovid-19 salgını nedeniyle hizmet veremeyen birimlerin yavaş yavaş aktifleşmeye başladığını aktaran Çelebi, şöyle devam etti:

"Hastanemizde B blok tamamıyla arındırılmış haliyle poliklinik hizmetleriyle çocuk, kadın doğum ve yanık ünitesi olarak hizmete başladı. İnşallah Bakanlığımızın aldığı tedbirler ile pandemi vaka sayılarımız daha da düşecek, akabinde diğer hizmet birimlerimizi de peyderpey halkımızın hizmetine sunacağız."

Bebeğin babası Yavuz Kaya, evladının sağlıkla dünyaya gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, hastane doktor ve personeline teşekkür etti.

Çocuklarının Erzurum Şehir Hastanesinde doğan ilk bebek olduğu için ayrıca mutluluk yaşadıklarını belirten Kaya, Şehir Hastanesinin tüm birimleri gibi kadın doğum hastalıkları servisinin de çok güzel olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç