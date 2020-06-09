Erzurum Şehir Hastanesi "vale ve ring" hizmetiyle konfor sağlıyor
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Erzurum Şehir Hastanesi "vale ve ring" hizmetiyle konfor sağlıyor

Doğu Anadolu'nun en büyük sağlık kuruluşlarından Erzurum Şehir Hastanesinde, ring, cincir (3 tekerlekli tek kişilik araç) ve 4 koltuklu scooter ulaşım araçlarının yanında vale hizmeti de verilerek vatandaşların konforlu şekilde sağlık hizmetlerine ulaşması sağlanıyor.

Erzurum Şehir Hastanesi
09.06.2020 15:35 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:38

Doğu Anadolu'nun en büyük sağlık kuruluşlarından Erzurum Şehir Hastanesinde, ring, cincir (3 tekerlekli tek kişilik araç) ve 4 koltuklu scooter ulaşım araçlarının yanında vale hizmeti de verilerek vatandaşların konforlu şekilde sağlık hizmetlerine ulaşması sağlanıyor.

Sağlık Bakanlığının en önemli sağlık yatırımlarından olan ve resmi olarak açılışı henüz yapılmayan Erzurum Şehir Hastanesi, kentin yanı sıra Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden hasta kabulüne başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hastaneye gelen vatandaşların bina girişlerinde ateşleri ölçülüyor.

Güler yüzle hastaları karşılayan yönlendirme personeli de vatandaşların sorularına cevap vererek hastaları gitmek istedikleri birimlere 10 kişilik ring ve 4 koltuklu scootter araçlarıyla kolayca ulaştırıyor.

Acil serviste ücretsiz vale hizmeti

Lüks binasıyla vatandaşlara adeta 5 yıldızlı otel konforunda hizmet sunan hastane, bu hizmetlerin yanı sıra acil servise gelen vatandaşlara da ücretsiz vale hizmeti sunuyor.

Erzurum Şehir Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Fatih Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanenin 270 bin metrekare kapalı alanda hizmet verdiğini söyledi.

Şehir Hastanesinin resmi açılışının yapılmadığını ve tamamen faaliyete geçtiğinde 1570 yatak kapasitesiyle hizmet sunacağını ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"Şu anda 850 yatak ve 222 yoğun bakımla hizmet veriyoruz. Hastane kapalı alanı oldukça geniş ve vatandaşlara rahat kullanım imkanı sunuyor. Vatandaşlarımızın bir bloktan başka birimlere ulaşımın sağlaması için ring (golf) ve scootter ile cincir araçlarını hizmete koyduk. Güvenlik görevlisi ve hasta yönlendirme personeli için de kolaylıkla birimlere gitmeleri için bir sistem oluşturduk."

Turan, güler yüzlü ekiple vatandaşlara hizmet ettiklerini belirterek, hastanenin kapsamlı ve tam donanımlı acil servis biriminin olduğunu aktardı.

Vatandaşlar memnun

Acil servise gelen vatandaşlara ücretsiz vale hizmeti de sunduklarını dile getiren Turan, şunları kaydetti:

"Hastalar acil servise geldiklerinde telaş içinde oluyor. Vale hizmetiyle Türkiye'de bir ilki yaptık ve başarılı olduk. Vatandaşlarımız acil servise kendi araçlarıyla geldiğinde 7/24 vale tarafından araçları acil servis önünden alınarak otoparka bırakılıyor. Acil serviste işleri bittikten sonra da tekrar vale araçlarını teslim ediyor. Hastane hizmetlerinden vatandaşlar memnun."

Turan, vatandaşlara daha güzel hizmet sunmak için çalıştıklarını vurgulayarak, mağduriyet yaşanmaması için hastaların randevu alarak gelmelerini istedi.

Vatandaşlardan Osman Boz da hastane hizmetlerinden oldukça memnun olduğunu ifade ederek, "Annemle hastaneye geldik. İmkanlar ve hizmetler çok güzel. Bizi arabalarla gitmek istediğimiz birimlere götürüyorlar. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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