Erzurum Şehir Hastanesi'nde ilk kez suda doğum yaptırıldı (2)
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Erzurum Şehir Hastanesi'nde ilk kez suda doğum yaptırıldı (2)

10.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:19
Erzurum Şehir Hastanesi'nde ilk kez suda doğum yaptırıldı (2)

SUDA DOĞUMSuda doğum, suyun rahatlatıcı etkisinden faydalanılarak, doğum ağrılarını azaltması esasına dayanan ve gereksiz müdahaleleri önlemeyi amaçlayan doğum yöntemidir.

SUDA DOĞUM

Suda doğum, suyun rahatlatıcı etkisinden faydalanılarak, doğum ağrılarını azaltması esasına dayanan ve gereksiz müdahaleleri önlemeyi amaçlayan doğum yöntemidir. 37 hafta üzerindeki yüksek risk taşımayan ve bebeğin başla geldiği gebelerde tercih edilebilir. Anne adayı, doğum için özel tasarlanan ve 37 dereceye ayarlı su ile doldurulan küvete alınır. Burada suya dayanıklı çocuk kalp sesi dinleme cihazıyla sürekli takip yapılır. Periyodik olarak sudan çıkarılıp, tekrar suya bırakılır. Hidroterapiyle hem anne hem bebek, doğumu daha sakin tamamlar. Yöntem uygulanmadan önce anne ve bebek, gerekli kontrollerden geçirilir. Suda doğumla anne adayının stres seviyesi azaltılır, doğum süresi kısaltılır, endorfin salgısı artırılarak daha az ağrı duyulması sağlanır.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih TEKİN

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