Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Özgür Çelebi, "Ebeler Haftası"nı kutladı
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Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Özgür Çelebi, "Ebeler Haftası"nı kutladı

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Özgür Çelebi, 'Ebeler Haftası'nı kutladı
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Sağlık

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Özgür Çelebi, "21-28 Nisan Ebeler Haftası" nedeniyle mesaj yayımladı.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Özgür Çelebi, "21-28 Nisan Ebeler Haftası" nedeniyle mesaj yayımladı.

Çelebi, mesajında, bebeğin dünyaya gelmesine yardımcı olmak, doğum ağrısı çeken annenin acısını dindirmek ve aileye birinin katılımını sağlamanın ebelik mesleğinin saygınlığı olduğunu belirtti.

Ebelerin yalnızca annenin değil, ailenin ve toplumun sağlık danışmanı da olduğunu vurgulayan Çelebi, "Ebelerimiz, doğum öncesi eğitim, ebeveynliğe hazırlanma, kadın sağlığı, üreme sağlığı ve çocuk bakımı konularında hizmet vermektedirler. Bir bebeği dünyaya getirmenin verdiği mutluluk başka hiçbir meslekle kıyaslanamaz. Ebelerimiz bir insanın hayata geliş anına şahitlik ederler. Doğum anında anne adayının en büyük destekçisi onlardır." ifadelerini kullandı.

Çelebi, büyük sevgiyle insana hizmet eden, gecesini gündüzüne katarak görev yapan salgın sürecinin beyaz melekleri olan tüm ebelerin bu güzel haftasını kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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