Erzurum Sağlık Müdürü Bedir, vatandaşları rehavete karşı uyardı Açıklaması
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Erzurum Sağlık Müdürü Bedir, vatandaşları rehavete karşı uyardı Açıklaması

Erzurum Sağlık Müdürü Bedir, vatandaşları rehavete karşı uyardı Açıklaması
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki düşüşün rehavete yol açmamasını isteyerek, aşısı tanımlanan vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki düşüşün rehavete yol açmamasını isteyerek, aşısı tanımlanan vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Bedir, AA muhabirine, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarının en çok azaldığı illerin başında Erzurum'un geldiğini söyledi.

Bu düşüşü devam ettirmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Bedir, "Erzurum, geçen haftalarda vaka sayıları açısından bayağı yüksekti. Zamanla vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyumu, kısmi ve daha sonra tam kapanma süreçleri, vaka sayılarımızı çok şükür az noktalara düşürdü. Bu düşüş rehavet oluşturmamalı." dedi.

Bedir, vaka sayılarının yükselmemesi için maske, mesafe ve hijyen kurallarına taviz verilmeden riayet edilmesini istedi.

Erzurum'da sağlık ekipleriyle aşı olmayanları aşılamak için kollarını sıvadıklarını anlatan Bedir, "Aşı, salgını durdurmak için ya da ortadan kaldırmak için şu an en güçlü silahımız. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın da dediği gibi 'bu güce güvenmemiz lazım'. Biz hazırız, aşı sıkıtımız olmayacak, yeter ki vatandaşımız aşı olma noktasında gayret içinde olsun." diye konuştu.

Bedir, vaka sayılarının zamanla yükselip inişe geçebildiğine ve tekrar yükselebileceğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"65 yaş üzeri kişilerin aşılanmasında Erzurum olarak çok iyi noktadayız, yüzde 80'in üzerinde aşı yapıldı. Diğer yaş gruplarında da aynı şeyi bekliyoruz. Bu hastalık sadece 65 yaş üzerine has değil. 65 yaş üzerinin aşılanmasıyla Kovid-19 hastalığı daha genç yaş seviyelerine indi. Dolayısıyla sırası gelen, aşısı tanımlanmış olan bütün vatandaşlar, kronik rahatsızlığı olanlar, öğretmenler ve jandarma gibi risk gruplarındaki meslek gruplarını aşıya bekliyoruz."

İlçelerde yaşayan vatandaşların Pfizer-BioNTech aşısı yaptırabilmesi için bazı ilçe hastanelerinde de aşı hizmetini devreye aldıklarını dile getiren Bedir, sağlık ordusunun her koşulda hazır olduğunu ifade etti.

Bedir, salgınla mücadelede sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarsak vakalar düşüyor. Kuralları gevşetirsek ya da halk olarak rehavete kapılırsak vakalar tekrar artıyor. Erzurum'da kurallara uyum iyi, maskeyi en iyi uygulayan illerden birisiyiz. Kurallara uyup aşımızı yaptırırsak pandemiyi yeneceğiz. " şeklinde konuştu.

Erzurum Sağlık Müdürü Bedir, vatandaşları rehavete karşı uyardı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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