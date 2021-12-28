Erzurum Sağlık Müdürü Bedir, vatandaşları Omicron varyantına karşı aşıya davet etti Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum Sağlık Müdürü Bedir, vatandaşları Omicron varyantına karşı aşıya davet etti Açıklaması

Erzurum Sağlık Müdürü Bedir, vatandaşları Omicron varyantına karşı aşıya davet etti Açıklaması
AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Sağlık

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Kovid-19'un Omicron varyantının pek çok ilde yayılmaya devam ettiğini belirterek, herkesi aşı olmaya davet etti.

ERZURUM (AA) - Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Kovid-19'un Omicron varyantının pek çok ilde yayılmaya devam ettiğini belirterek, herkesi aşı olmaya davet etti.

Gürsel Bedir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte son aylarda Kovid-19 günlük vaka sayılarının azalarak iyiye gittiğini, bu iyiye gidişin kimseyi yanıltmaması gerektiğini belirtti.

???????Omicron varyantının hızlı şekilde bulaştırıcı özelliği olduğuna dikkati çeken Bedir, şunları kaydetti:

"Omicron varyantının pek çok ilimizde yayılmaya devam ettiğini göz ardı etmemeliyiz. Bu varyant çok kolay bulaşıp, çok hızlı yayılıyor. Bu varyantın ilimize gelmemesi, bizde görülmemesi mümkün değil. Kapalı ortamlarda daha çok vakit geçirdiğimiz kış mevsiminde Omicron varyantının çok kolay bulaştığını da düşünürsek bir anda vaka sayılarımız kat kat artabilir. Tedbirler, maske mesafe önemli. En büyük gücümüz ise aşılarımız. Hatırlatma dozunu mutlaka yaptırmalıyız. Hiç aşı olmamış ya da 2. dozunu yaptırmamış kim varsa hızlıca aşılarını olmalı."

Bedir, virüslerden korunmanın tedbirler ve aşıyla mümkün olduğunu herkesin bildiğini sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 'Omicron' raporunu yayınladı! İşte il il vaka sayıları

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin "Omicron" raporunu yayınladı! İşte il il vaka sayıları

AA / İlhami Erkılıç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title