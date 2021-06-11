Erzurum Sağlık Müdürü Bedir'den vatandaşlara aşı daveti Açıklaması
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Erzurum Sağlık Müdürü Bedir'den vatandaşlara aşı daveti Açıklaması

Erzurum Sağlık Müdürü Bedir'den vatandaşlara aşı daveti Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki düşüşün rehavete yol açmamasını isteyerek, aşısı tanımlanan vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki düşüşün rehavete yol açmamasını isteyerek, aşısı tanımlanan vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Bedir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erzurum için aşı zamanı paylaşımında bulundu.

BioNTech aşısının il merkezinde Şehir Hastanesi ve Mareşal Çakmak Hastanesinde uygulandığını hatırlatan Bedir, şunları kaydetti:

"Aşılar size çok yakın. BioNTech aşısı artık tüm ilçe hastanelerimiz ve aile hekimliklerimizde de uygulanmaya başlanmıştır. Aşılanma yaşı 45'e indirilmiş, pazartesinden itibaren de 40'a inecektir. Gerek yaş gerekse meslek ve riskli gruplar kapsamında aşısı tanımlanmış tüm vatandaşlarımızı en kısa sürede aşı için bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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