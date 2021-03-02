Erzurum Sağlık Müdürü Bedir'den kontrollü normalleşmede "rehavet ve gevşeme olmasın" uyarısı Açıklaması
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Erzurum Sağlık Müdürü Bedir'den kontrollü normalleşmede "rehavet ve gevşeme olmasın" uyarısı Açıklaması

02.03.2021 11:55 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:55
Erzurum Sağlık Müdürü Bedir'den kontrollü normalleşmede

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, kontrollü normalleşme süreciyle kısıtlamaların çoğunun kaldırıldığını belirterek, açılacak işletmelerin Bilim Kurulunun Çalışma Rehberine uymalarını, rehavet ve gevşemeye mahal vermemelerini istedi.

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, kontrollü normalleşme süreciyle kısıtlamaların çoğunun kaldırıldığını belirterek, açılacak işletmelerin Bilim Kurulunun Çalışma Rehberine uymalarını, rehavet ve gevşemeye mahal vermemelerini istedi.

Kentte, kontrollü normalleşme süreciyle restoran, kafeterya, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi işletmeler yüzde 50 kapasiteyle hizmete başladı.

Valilik, belediye, güvenlik güçleri ile sağlık personeli de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili mücadele çerçevesinde bu işletmeler ve alınan diğer tedbirlerle ilgili denetimlerini sürdürüyor.

İl Sağlık Müdürü Bedir de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kontrollü normalleşme ile il genelinde hemen hemen tüm alanlarda kısıtlamaların kalkacağını veya azaltılacağını ifade etti.

Ancak bu normalleşmenin sürekli olması için tedbirlere uyulması gerektiğini vurgulayan Bedir, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz nokta itibarıyla normalleşmeyi sürekli kılmak tamamen bizim elimizde. Özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uymak zorundayız, uymayanları uyarmak durumundayız. Açılacak işletmeler Bilim Kurulu Çalışma Rehberlerine harfiyen uymalıdırlar. Rehavet, gevşeme olmamalı. Unutmayalım, tekrar kapanmak durumunda kalırsak biz kapatmış olacağız. Tekrar yasaklar gelirse biz getirmiş olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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