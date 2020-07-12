Erzurum Sağlık İl Müdürü Bedir'in annesi son yolculuğuna uğurlandı Erzurum Sağlık İl Müdürü Dr. Gürsel Bedir'in önceki gün hayatını kaybeden annesi Hayriye Bedir, bugün öğleden sonra toprağa verildi.

Erzurum Sağlık İl Müdürü Dr. Gürsel Bedir'in önceki gün hayatını kaybeden annesi Hayriye Bedir, bugün öğleden sonra toprağa verildi.

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir'in önceki gün hayatını kaybeden 79 yaşındaki annesi Hayriye Bedir, bugün öğleden sonra Asri Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Anne Bedir'in cenaze namazına Erzurum Valisi Okay Memiş, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, İl Sağlık Müdürlüğü şube başkanları ve Gürsel Bedir'in çalışma arkadaşlarının yanı sıra STK üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Bedir, taziye dileklerini kabul etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA