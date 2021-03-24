ERZURUM Saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi-1

Saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi-1ERZURUM'da etkili olan saatteki hızı yaklaşık 90 kilometreyi bulan fırtına sebebiyle çok sayıda ev ve işyerinin çatısı uçtu, park halindeki otomobiller hasar gördü.

Saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi-1

ERZURUM'da etkili olan saatteki hızı yaklaşık 90 kilometreyi bulan fırtına sebebiyle çok sayıda ev ve işyerinin çatısı uçtu, park halindeki otomobiller hasar gördü.

Kent merkezinde dün gece yarısından itibaren etkili olan fırtına yaşamı olumsuz olarak etkilerken, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Saatteki hızı 60 ile 90 kilometreye ulaşan fırtınanın etkisiyle merkez Palandöken ilçesinde çok sayıda tabela, sokak lambası, ev ve işyeri çatısı uçtu. İlçedeki otobüs durağı park halindeki otomobilin üzerine devrildi, bahçe duvarı uçtu, kamelyalar yıkıldı. Çatılardan düşen sac ve baca taşları otomobillere mermi gibi girdi. Fırtına Palandöken ilçesi su deposu üstündeki evlere de büyük hasar verdi. Korku filmlerini aratmayan görüntülerin yaşandığı gecenin sabahı fırtınanın etkisi günyüzüne çıktı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve polis memurları, fırtınanın zarar verdiği yerlerde incelemelerde bulundu.

Palandöken ilçesi Yunusemre semtinde fırtınanın kopardığı ağacı kaldırmaya çalışan Faris Ceylan, gece şiddetli fırtınanın mahallelerinde zarara yol açtığını söyledi. Yunusemre Mahallesi maliye lojmanının çatısındaki soba bacası uçarak park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Soba bacasının çatısı bir otomobile zarar verirken, bacadan düşen taş parçası başka bir otomobilin ön camına mermi gibi saplandı. Araç sahibi Mustafa Kazan, "Dün gece şiddetli rüzgar vardı. Sabah balkona çıktığımda aracın ön camında taş olduğunu gördüm. Aşağı indiğimizde baca korumasının düşün yan taraftaki aracın tavanına çarpıp yere düştüğünü, beton parçanın da benim aracın ön camına saplandığını gördük" dedi.

FIRTINA MUŞ'TA DA ZARARA YOLAÇTI

Meteorolojinin yaptığı kuvvetli yağış ve fırtına Muş'ta gece saatlerinden itibaren etkili oldu. Sabah saatlerine kadar devam eden şiddetli fırtına gün boyu sürdü. Fırtına nedeniyle Karşıyaka Mahallesinde bir site ve kent merkezinde de çok sayıda ev ve bina çatıları uçtu. Fırtına nedeniyle bina çatılarından uçan saç parçaları çevreye savrulurken park halindeki birçok otomobilin üzerine düştü. Vatandaşlar, gün boyu devam eden fırtınanın korkuttuğunu, çatıların uçarak araçlara zarar verdiğini söylediler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı