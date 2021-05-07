Erzurum Refah'tan kan bağışı seferberliği
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Erzurum Refah'tan kan bağışı seferberliği

Erzurum Refah'tan kan bağışı seferberliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yeniden Refah Partisi İl Teşkilatı, Erzurum'da örnek bir seferberlik başlattı.

Yeniden Refah Partisi İl Teşkilatı, Erzurum'da örnek bir seferberlik başlattı. İl Başkanı Fatih Kaylı, ilçe ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Kızılay'a kan bağışında bulundu. Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki mobil bağış tırında toplu kan bağışı gerçekleştirilen Yeniden Refah Partili yöneticiler, örnek bir etkinliğe imza attılar.

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Fatih Kaylı, kan bağışının insanlık görevi olduğunu belirterek, "Kızılay'ımızın pandemi sebebiyle azalan kan stoklarını artırıp takviye etmek amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdik ve Kızılay'ın yanında olduğumuzu gösterdik" dedi. Kızılay'ın mobil bağış tırına giderek ilk bağışı kendisi yapan Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Fatih Kaylı, daha sonra teşkilat mensuplarının da kan bağışında bulunmalarını sağladı.

Fatih Kaylı: "Bu Bizim İnsanlık Görevimiz"

İl Başkanı Fatih Kaylı, kan bağışının sosyal bir sorumluluk olmasının yanında insanlık görevi de olduğunu vurgulayarak, "Unutmamak lazım ki; hayatımızın her anında ve her döneminde bizim ya da bir yakınımızın mutlaka kana ihtiyacı olabilir. Aradığımız kanı anında bulabilmek istiyorsak; ihtiyaç duyduğu anda Kızılay'ın da yanında olmalıyız. Biz bu etkinliğimizle Kızılay'ımızın azalan kan stoklarını imkanlarımız ölçüsünde takviye etmeye çalıştık" diye konuştu.

Siyasi partilerin sorumluluklarından birisinin de, farkındalık oluşturmak olduğunu anlatan Başkan Kaylı, "Tüm siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarımızın bu seferberliğe ortak olmaları ve Kızılay'ı yalnız bırakmamaları en büyük arzumuzdur. Biz de Yeniden Refah Partimizin tüm mensuplarımıza ve ilçe teşkilatlarımıza bu seferberliğe dahil oldukları için teşekkür ediyor ve partimizin bütün il teşkilatlarını da, Kızılay'a kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Erzurum Refah'tan kan bağışı seferberliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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