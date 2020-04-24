Erzurum polisinden Barış Manço'nun "Bugün Bayram" şarkısı ile 23 Nisan kutlaması
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Erzurum polisinden Barış Manço'nun "Bugün Bayram" şarkısı ile 23 Nisan kutlaması

Erzurum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla polis araçlarından Barış Manço'nun "Bugün Bayram" şarkısı seslendirildi.

24.04.2020 01:42 | Son Güncelleme: 24.04.2020 01:44
Erzurum polisinden Barış Manço'nun 'Bugün Bayram' şarkısı ile 23 Nisan kutlaması

Erzurum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla polis araçlarından Barış Manço'nun "Bugün Bayram" şarkısı seslendirildi.

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 23 Nisan'ı bu yıl sokaklarda, caddelerde ve stadyumlarda kutlayamayan çocuklar unutulmadı.

İl Emniyet Müdürlüğünün bayraklarla donatılan tüm ekip araçları, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu kenttin cadde ve sokaklarını dolaştı.

Barış Manço'nun "Bugün Bayram" şarkısını çalan polis ekiplerine vatandaşlar ve çocuklar evlerinin balkonlarından Türk bayrakları sallayarak eşlik etti.

Birçok kentte olduğu gibi Erzurum'da da çocuklar, bayramı evlerinde dolayısıya yaşamaya çalıştı. 10 yaşındaki Nehir Kabay da ağabeyi Alperen Kürşat'ın sazla çaldığı "Ölürüm Türkiyem" türküsünü söyleyerek 100. yıl coşkusuna ortak oldu.

Erzurum polisinden Barış Manço'nun 'Bugün Bayram' şarkısı ile 23 Nisan kutlaması

Kaynak: AA

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