Erzurum polisi, uyuşturucuyla mücadeleye geçit vermiyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu'nun coğrafi ve stratejik açıdan önemli kentlerinden olan Erzurum'da polis ekiplerinin sıkı tedbirleriyle uyuşturucuya geçit verilmiyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından getirilmek suretiyle sınır illerden batıya yapılacak uyuşturucu sevkiyatlarının önlenmesine yönelik sıkı çalışma yürütüyor.

Erzurum-Erzincan kara yolundaki Aşkale Uygulama Kontrol Noktası başta olmak üzere kentin farklı noktalarında şok uygulamalar yapan polis ekipleri, zehir tacirlerinin korkulu rüyası oluyor.

Yılın son 45 gününde kentteki 74 operasyonda 38 kilo 115 gram narkotik madde ile 469 çeşitli uyuşturucu hap ele geçiren narkotik polisleri, konuyla ilgili 144 şüpheli hakkında işlem yaptı, 28 zanlının tutuklanmasını sağladı.

Başvurdukları yöntemler polisleri de şaşırtıyor

Uyuşturucu ticareti ve sevki için ilginç ve fark edilmesi oldukça zor olan yöntemlere başvuran kaçakçılar, polisler ile en büyük destekçileri dedektör köpeklerden kaçamıyor.

Dondurucu soğuk, kar, kış demeden uyuşturucuyla mücadelelerini sürdüren polisler, ihbar ya da istihbari bilgi beklemeksizin kontrol faaliyetlerini gece gündüz sürdürüyor.

Bu yılın ilk 45 gününde yapılan operasyonlarda, kaçakçıların yakayı ele vermemek için başvurdukları ilginç zula yöntemleri polisleri de şaşırtıyor.

Uyuşturucu kaçakçıları arasında beline uyuşturucu bağlayıp hamile süsü veren kadın da fabrika çıkışlı gibi jelatinli duvar kağıdı ya da sigara paketleri arasında narkotik madde taşıyanlar da bulunuyor.

Uyuşturucu sevki için yastık kılıfı, valiz kulpu, lavaş ekmek, kitap, çalgı aletlerini kullananlar da yine polisin titiz çalışmasından kaçamıyor.