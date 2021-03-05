ERZURUM 'Erzurum Pekmezli Baklavası'na coğrafi işaret belgesi

'Erzurum Pekmezli Baklavası'na coğrafi işaret belgesi

ERZURUM Ticaret Borsası (ETB), pekmezli baklavaya coğrafi işaret belgesi aldı. ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret belgesi alınan pekmezli baklavayı şeker hastalarının da rahatlıkla yiyebileceğini belirtti.

Ezurum'da üretimine 1950'li yıllarda başlanan özel olarak hazırlanan oklavalar yardımıyla olabildiğince ince olarak elde açılan yufkaların arasına antep fıstığı, ceviz içi ve yine Erzurum'da üretilen dut pekmezi ilavesiyle rulo şeklinde sarılarak hazırlanarak pişirilen şerbetli bir tatlı çeşidi olan pekmezli baklavaya coğrafi işaret belgesi alınması için başlatılan çalışma sonuçlandı. ETB'nin 2019 Eylül ayında yaptığı müracaatı inceleyen Türk Patent ve Marka Kurumu, Erzurum Pekmezli Baklavası'na coğrafi işaret belgesi verdi.

ETB Başkanı Hakan Oral, çerçeveletilen coğrafi işaret belgesini merkez Yakutiye ilçesinde bir işletmeye teslim etti. Başkan Oral, "Yeni bir patent aldık şehrimize hayırlı olsun. Bugün burada imalatçılarımızdan birisinde pekmezli baklavamızın patentini kutluyoruz. Erzurum Pekmezli Baklavası'nın coğrafi işaret belgesini aldık. Pekmezli baklavamızın en büyük özeliliği yörede yetişen dutlarda yapılan dut bekmezinin kullanılması. Diğer bir özelliği tamamen dut meyvesinden oluşturulan şekerle yani fruktoz içermesi. Baklavada glukoz veya diğer şeker ürünleri kullanılmıyor. Bu da önemli bir avantaj. Bütün şeker hastalarımızın güvenle tüketeceği bir tatlımız. Tamamen yöremize ait. Diğer bir özelliği hamuru tutulurken irmik kullanılması. Tamamen yöremize Erzurum'a has bir baklavamız. İnşallah memleketimize ve imalatçılarımıza hayırlı olur" diye konuştu.

Sene sonuna kadar 50'den fazla ürüne coğrafi işaret almayı planladıklarını söyleyen Başkan Hakan Oral, geçtiğimiz aylarda belge alınan Erzurum Su Böreği için ise Avrupa'dan tescil beklediklerini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı