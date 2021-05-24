Erzurum patentte yeniden lider İl
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Erzurum patentte yeniden lider İl

Erzurum patentte yeniden lider İl
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Erzurum'da Nisan ayında 9, bu yılın Ocak-Nisan ayları düzeyinde ise 19 patent başvurusu gerçekleştirildi.

Erzurum'da Nisan ayında 9, bu yılın Ocak-Nisan ayları düzeyinde ise 19 patent başvurusu gerçekleştirildi. İl patent başvurusu sayısı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında 1'inci, Türkiye illeri sıralamasında ise 21'inci sırada yer aldı.

TÜRKPATENT Nisan ayı patent başvurusu iller dağılım sonuçlarını paylaştı.

Nisan Ayı Bölgesel Sonuçlar ve Erzurum

TÜRKPATENT Nisan ayı verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre ay içinde, Erzurum'dan 9, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 9, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 10, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 18 başvuru kaydedildi. Erzurum'un Nisan ayı bölge patent başvuru payı yüzde 50 oldu.

Ocak - Nisan Dönemi Bölgesel Sonuçlar ve Erzurum

TÜRKPATENT verileri kaydında DOSİAD tarafından gerçekleştirilen hesaplamalara göre Ocak - Nisan döneminde Erzurum'dan 19, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 24, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 29, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 61 başvuru kaydedildi. Erzurum'un 4 aylık ölçütte bölge patent başvuru payı yüzde 31,1 olarak kaydedildi.

Bölge İlleri Patent

Bu yılın ilk 4 ayında Erzurum'dan 19, Malatya'dan 16, Elazığ'dan 6, Van'dan 5, Erzincan'dan 4, Ağrı ve Bingöl'den 3, Bitlis'ten 2, Kars, Muş ve Iğdır illerinden ise 1 patent başvurusu yapıldı. Hakkari, Tunceli Ardahan illerinden ise başvuru yapılmadığı açıklandı.

Erzurum Patentte 28'inci Sırada

Erzurum 4 aylık bazda patent başvuru sayısı yüksekliği bazında Türkiye illeri sıralamasında 28'inci oldu. Ülkede patent başvuru sayısının en yüksek olduğu 25 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Mersin, Antalya, Kocaeli, Konya, Kayseri, Gaziantep, Manisa, Tekirdağ, Sakarya, Adana, Eskişehir, Çanakkale, Hatay, Balıkesir, Samsun, Denizli, Erzurum, Rize, Isparta, Malatya, Ordu olarak bildirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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