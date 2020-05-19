Erzurum ovası göle dönüştü
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Erzurum ovası göle dönüştü

Erzurum ovası göle dönüştü Eriyen kar suyu ve sağanak yağmur Daphan ovasında görsel bir şölen oluşturdu Erzurum'da bahar mevsimiyle birlikte eriyen kar suları ve etkili olan sağanak yağış sonrası Erzurum ovası adeta göle dönüştü.

Erzurum ovası göle dönüştü
19.05.2020 10:55 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:55

Erzurum ovası göle dönüştü

Eriyen kar suyu ve sağanak yağmur Daphan ovasında görsel bir şölen oluşturdu

ERZURUM - Erzurum'da bahar mevsimiyle birlikte eriyen kar suları ve etkili olan sağanak yağış sonrası Erzurum ovası adeta göle dönüştü.

Erzurum çevre yolu üzerinde kar ve yağmur yağışıyla birlikte eriyen kar suyu Daphan ovasında oluşturduğu manzara ile görsel bir şölen oluşturuyor. Kuşlarında göç yolu üzerinde bulunan bölgede doğanın eşsiz güzelliği izleyenleri büyülüyor.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Müdahir Özgül, "Erzurum kuşların göç yolu üzerinde bulunuyor. Önceki günlerde Erzurum'un yüksek yerlerine kar ve yağmur yağdı. Bahar aylarında Daphan ovasına biriken sular müthiş bir yansıma yaparak göze görme zevki tattırıyor. Göç yolu üzerinde bulunan Erzurum, göç eden kuşlar tarafından görenleri hayranlığa seyre daldırıyor" diye konuştu.

Doç. Dr. Müdahir Özgül, Bölgenin Karga pazarı, Palandöken ve Dumlu dağlarının ortasında kalan bir plato olduğunu belirterek, "Hal mazinin anahtarıdır. Biz hali hazırdaki durumu incelediğimizde burası tarihi süreç içerisinde kuş popülasyonun bulunduğu bir alandır" dedi.

Kaynak: İHA

Manşet

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