ERZURUM Otostop yapıp bindikleri araç kaza yaptı; Berrak öldü, Şura ve Beyza yaralandı

Otostop yapıp bindikleri araç kaza yaptı; Berrak öldü, Şura ve Beyza yaralandı

ERZURUM'da arkadaşlarının doğum günü kutlamasından dönüşte otostop yapan 3 genç kızın bindiği hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüje, sonra ağaca çarptı. Kazada, Berrak K. (16) hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralanan sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Kazım Karabekir Stadyumu kavşağında meydana geldi. Yakutiye ilçesi Terminal Caddesi'ndeki kafede arkadaşlarının doğum günü kutlamasına katılan Berrak K., kardeşi Şura K. (14) ve arkadaşları Beyza A. (17), Aziziye ilçesine gitmek için otobüs bulamayınca otostop yapmaya karar verdi. B.Ç. (58), yönetimindeki 25 LC 342 plakalı hafif ticari aracı durdurup, 3 genç kızı aldı. Bir süre sonra sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, kavşakta önce refüje, ardından ağaca çarpıp devrildi. Kazada, sürücü ile 3 genç kız yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan B.Ç., Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 3 genç kız ise Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Berrak K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Berrak K.'nin kız kardeşi Şura K. ile Beyza A.'nın tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Berrak K.'nin cenazesi, bugün ikindi namazı sonrası Palandöken ilçesindeki Solakzade Camii'nde kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

Öte yandan, hastanede tedaviye alınan sürücü B.Ç.'nin, yapılan ölçümde 1,32 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazadan geriye, hafif ticari araçtan yola saçılan bira şişeleri kaldı.

Kaynak: DHA