Erzurum 'Otizm'in farkında

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tohum Otizm Vakfı işbirliğinde yürütülen ve TANAP tarafından desteklenen "Eğitime Yol Ver" projesi kapsamında Erzurum'da Otizm konusunda ailelere ve öğretmenlere seminer verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Tohum Otizm Vakfı tarafından yürütülen ve TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları çerçevesinde desteklenen "Eğitime Uzanan Yol" Projesiyle, TANAP Doğalgaz Boru Hattı'nın geçtiği 20 ilde özellikle özel eğitim ve rehber öğretmenler ile ailelere eğitici seminerler vererek mesleki kapasitenin artırılması, farkındalık yaratılması amaçlanıyor. Yapılan bilinçlendirme çalışmaları neticesinde otizmli bireylerin nitelikli özel eğitime erişim imkanlarınının maksimuma çıkarılması hedefleniyor.

Proje kapsamında Erzurum'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tohum Otizm Vakfı ortaklığında 20-24 Mayıs tarihlerinde yüze yakın öğretmene Otizm Spektrum Bozukluğu hakkında eğitim verildi. Erzurum Lise Konferans Salonunda öğretmenlere, öğrencilere ve otizmli öğrenci velilerine seminer düzenlendi. Düzenlenen seminere Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş ve Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA