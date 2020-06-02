ERZURUM Olur yaylalarında mantar bereketi
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ERZURUM Olur yaylalarında mantar bereketi

Olur yaylalarında mantar bereketiERZURUM'un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı köyü Şamatur yaylasına çıkanlar, kasalarla mantar topladılar.

02.06.2020 09:04 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:09

Olur yaylalarında mantar bereketi

ERZURUM'un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı köyü Şamatur yaylasına çıkanlar, kasalarla mantar topladılar.

İlçede geçen hafta etkili olan sağanak yağışın ardından yüksek kesimlerde mantarlar yüzünü gösterdi. Ormanağzı köyüne bağlı Şaamatur yaylasında mantar bolluğu yaşandı. Kasalarca mantar toplayan köylülerden Gürdal Pala, "Bu sene yağmurların yoğun yağmasının ardından mantarımız çok bereketli oldu. Kasa kasa topladık. Marketlerde satılan kültür mantarından çok daha lezzetli. Herkesin bu lezzeti tatması gerek" dedi.

ERZURUM Olur yaylalarında mantar bereketi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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