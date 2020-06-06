ERZURUM ÖLÜMLERİ İLE YÜREKLERİ DAĞLAYAN ÇOCUKLAR ADINA FİDAN DİKTİLER
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ERZURUM ÖLÜMLERİ İLE YÜREKLERİ DAĞLAYAN ÇOCUKLAR ADINA FİDAN DİKTİLER

ERZURUM'un merkez Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezi (PALTİM) ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda olduğu gibi Çevre Günü'nde de Türkiye'nin dört bir tarafında ölümleri ile yürekleri dağlayan çocukları unutmadı.

ERZURUM ÖLÜMLERİ İLE YÜREKLERİ DAĞLAYAN ÇOCUKLAR ADINA FİDAN DİKTİLER
06.06.2020 08:41 | Son Güncelleme: 06.06.2020 08:41

ERZURUM'un merkez Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezi (PALTİM) ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda olduğu gibi Çevre Günü'nde de Türkiye'nin dört bir tarafında ölümleri ile yürekleri dağlayan çocukları unutmadı. Başkan Sunar ve PALTİM ekibi Kent Ormanı'nda çocuklar adına birer fidan dikti.

PALTİM ekibi, aralarında Trabzon'da PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül, Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir, Kars'ta kafası taşla ezilerek öldürülen Sedanur Güzel gibi ölümüyle Türkiye'yi derinden sarsan 11 çocuğun anısına Kent Ormanı'na birer fidan dikti. Öldürülen Çocukların fotoğraflarının işlendiği siperlikleri takarak fidanları Belediye Başkanı Sunar ile birlikte toprakla buluşturan PALTİM ekibi, duygulu anlar yaşadı.

AK Parti merkez Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ve PALTİM ekibi ile birlikte fidan diken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, "Bugün dünya çevre günü. Çevre hassasiyetinin üst düzeyde olması, toplumsal duyarlılığımızın artması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz Böylesine anlamlı bir günde acıları ile yüreğimizde, anıları belleğimizde olan çocuklarımızı 23 Nisan'da anmıştık. Bugünde isimlerinin verildiği çam fidanlarını kent ormanında toprakla buluşturduk. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız yeri bizde ayrıdır. Kapımız onlar için sonuna kadar açık. Bizden ne istekleri olursa anında yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Umarımız hiçir çocuğumuzun burnu dahi kanamaz" diye konuştu.

Eren Bülbül'ün fotoğarafının bulunduğu siperliği giyerek onun adına bir fidan diken PALTİM görevlisi Murat Boyacı ise, "Terör, cinsel istismar ve şiddet sonucu yaşamını yitiren küçük kardeşlerimizin adına birer fidan diktik. Onların isimlerini diktiğimiz fidanlarda yaşatacağız. Bende PKK'lı tereröstler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün adına fidan diktim. Bu da benim için onur ve gurur verici" dedi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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