ERZURUM OLTU ESENYAMAÇ GÖLETİNDE ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Erzurum iline yaptığı yatırımlarla bereketli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Erzurum iline yaptığı yatırımlarla bereketli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Erzurum ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Erzurum Oltu Esenyamaç Göletinde çalışmalar devam ediyor. Oltu Esenyamaç Göleti 410 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecek. Beton ağırlıklı gövde tipinde inşaa edilen gölette bugüne kadar yol, batardo, cebri boru imalatları ile gövdede yaklaşık 5500 m3 beton imalatı tamamlanarak %90 seviyesinde gerçekleşme sağlandı. 2021 yılı sonunda su tutmayı hedeflediğimiz Gölette, vana imalatları, dolusavak düşü havuzu imalatları ve kret üzeri korkuluk imalatlarına devam edilmektedir. Temelden yüksekliği 17 metre ve su depolama kapasitesi 0, 11 milyon m3 olan Erzurum Oltu Esenyamaç Gölet'inin tamamlanması ile 2021 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 250 bin TLkatkı sağlanması hedeflenmektedir.

Kaynak: Habermetre