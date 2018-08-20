Erzurum'da Sel Nedeniyle Ev ve İş Yerleri Sular Altında Kaldı

Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak yağış nedeniyle birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Yüzlerce dönüm ekili ve dikili arazi sel suları nedeniyle zarar görürken, esnaf su bidonlarıyla set yaparak sel sularının iş yerlerine girmesini önlemeye çalıştı. SAĞANAK YAĞMUR, SELE NEDEN OLDU

Oltu'da dün akşam saatlerinde başlayan dolu ile karışık sağanak yağmur, sele neden oldu. Ev ve iş yerleri sular altında kalanlar belediyeye tepki gösterdi.

SU BİDONLARIYLA DUVAR ÖRDÜLER

İş yeri sahipleri ve çalışanları suyu tahliye etmeye çalıştı. Bazı esnaf da su bidonlarıyla adeta duvar örerek suyun iş yerlerine girmesini önlemeye çalıştı.

BİRÇOK ARAÇ SUYA GÖMÜLDÜ

Oltu Merkez Polis karakolunun bahçesine dolan sel suları, ilçe kaymakamının makam aracının yanı sıra birçok aracın suya gömülmesine neden oldu. Sel suları ekili ve dikili arazilere de zarar verdi.

"BAYRAMIMIZ ZEHİR OLDU"

Her yağmur sonrası bu durum ile karşı karşıya kaldıklarını belirten vatandaşlar ise su mazgallarının dolu olduğunu Oltu Belediyesi'nin temizliğini yapmadığını öne sürdüler. Eşyaları sel sularından zarar gören vatandaşlar, Bayramımız zehir oldu dediler.