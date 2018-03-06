Erzurum Oltu Çayüstü Derneği'nden Mehmetçiğe Kurban Desteği

Erzurum Oltu Çayüstü Derneği, Zeytin Dalı Harekatı'na destek için sınır bölgesine giderek 15 kurban kesti.

Erzurum Oltu Çayüstü Derneği, Zeytin Dalı Harekatı'na destek maksadıyla sınır bölgesine giderek 15 adet kurban kesti. Kurbanlar Mehmetçiğe teslim edildi. Aynı zamanda dernek anneleri ördükleri atkı, boyunluk, çorap ve içlikleri hediye etti. Yusuf Köstem İlköğretim Okulu öğrencilerinin de askerlere yazdıkları mektuplar Kilis İl Jandarma Komutanlığı'na verildi. Temsili 25 zeytin fidanını Kilis'e diken dernek yetkilileri, askerleri ziyaret ettikten sonra Bursa'ya döndü.

Erzurum Oltu Çayüstü Dernek Başkanı Hasan Çalışkan, "Mehmetçiğimizin Afrin'in teröristlerden temizlenmesi için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı en başından beri destekliyoruz. Biz de kendi aramızda 15 adet kurban keserek askerimize bağışlamayı uygun gördük. Aynı zamanda dernek annelerimizin ördükleri bere, atkı, içlik ve boyunlukları askerimize hediye ettik. Vatanımızın bölünmezliği için şehit düşen askerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz" dedi. - BURSA