: Erzurum-oltu çayı köpürdü

12.01.2020 10:33 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:36

Oltu çayı köpürdü

ERZURUM'daki Oltu Çayı'ndan akan köpük ve gelen kötü kokular halkı, tedirgin etti. Nedeni henüz belirlenemeyen koku ve köpüğün balık ölümlerine yol açtığı belirtilirken, halk sorunun kaynağının bulunmasını istedi.

İlçe merkezinin tam ortasından geçen Oltu Çayı'nın geceleri köpürmesi ve çevreye pis koku yayması endişeye neden oldu. Çaydaki balıkların da ölmeye başladığını belirten mahalleli, soruna çözüm bulunmasını istedi.

Mahalle sakinlerinden Temel Vural, çayın ilk kez böyle köpürdüğüne şahit olduklarını belirterek, "Yıllardır Oltu'da yaşıyorum. Oltu Çayı'nın bu şekilde aktığına şahit olmadım. İki akşamdır Oltu Çayı köpürerek akıyor. Acaba gecenin karanlığından yararlanıp kimyasal atık mı atılıyor, yoksa başka bir şey mi var merak ediyoruz. Bunun acilen araştırılıp, halkın da aydınlatılmasını istiyoruz. İnşallah olumsuz bir şey olmaz, ama akıl ve mantık ölçüsünde baktığımızda neden böyle akıyor, anlamış değiliz" diye konuştu.

Beycan Onat ise, "Oltu Çayı köpürüyor. Nedeni ise bilinmiyor. Etrafa da pis koku yayıyor. Muhtemelen atık su bırakılmış. Çayın köpürmesinden dolayı balık ölümleri de yaşanıyor. Şayet böyle ise suçluların yakalanıp, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Oltu Çayı geçen yıl da böyle akmış ve balık ölümleri olmuştu" dedi.

Kaynak: DHA

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