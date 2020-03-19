Erzurum Öğretmenevinden örnek davranış
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Erzurum, Güncel

Erzurum Öğretmenevinden örnek davranış

Korona virüsün yaygın hale gelmemesi noktasında harekete geçen Erzurum Öğretmenevi binasını 'Evde kal' ifadeleri yar alan afişlerle donatarak vatandaşa uyarılarda bulundu.

19.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:49
Erzurum Öğretmenevinden örnek davranış

Korona virüsün yaygın hale gelmemesi noktasında harekete geçen Erzurum Öğretmenevi binasını 'Evde kal' ifadeleri yar alan afişlerle donatarak vatandaşa uyarılarda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, dünyanın büyük bir bölümünü etkisi altına alan korona virüsün ülkemizde yayılmasını önlemeye yönelik tedbirler devam ederken bazı kurum ve kuruluşlarda gerekli tedbirleri almayı sürdürüyor.

Devlet tarafından alınan ve uygulamaya konulan vatandaşın topluca bulunabilecek yerler geçici olarak kapatıldı ve ihtiyaç olmadıkça evden dışarı çıkamama konusunda uyarılarda bulunuldu.

Bu uygulamalar doğrultusunda vatandaşın evde kalması noktasında bir uyarıda Erzurum Öğretmenevinden geldi. Lokalini kapatan Erzurum Öğretmenevi, binasını da uyarı afişleriyle donattı. Erzurum Öğretmenevi Müdürlüğü 'Evde kal' yazılı afişleri kendi binasına asarak vatandaşları uyardı. Öğretmenevinin bu davranışı vatandaşların takdirini kazandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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