Erzurum- Öğrencilerin Hayalleri Yeşil Sahada Gerçek Oldu

Erzurum merkez Palandöken ilçesindeki Sebahattin Solakoğlu İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin hayalleri, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile gerçek oldu. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hasan Çağıl'ın hayallerini sorduğu öğrencilerin büyük bir bölümü Erzurum'da tanınmış futbolcu ya da sanatçılarla tanışmak olduğunu söyledi. Öğretmen Çağıl, öğrencilerin bu isteğini B.B.Erzurum-Altınordu maçında gerçekleştirdi. Sebahattin Solakoğlu, sosyal bilgiler öğretmeni Hasan Çağıl, öğrencilerin hayallerini oluşturan mektupları B.B. Erzurumspor'a göndererek yardım istedi. Okuldan gelen mektupları okuyan mavi-beyazlı kulüp yöneticileri öğrencilere hayallerinden fazlasını gerçekleştirdi. Öğrencileri futbolcularla imza gününde buluşturan yönetim kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı Altınordu maçına da davet etti. Mavi-beyazlı formayı giyen 25 öğrenci seremonide futbolcularla birlikte sahaya, 'Öğretmenler baş tacımız, onlara dokundurtmayız' yazılı pankartla çıkarak büyük alkış aldı. Öğretmenleri sayesinde unutulmaz bir hafta sonu geçiren öğrencilere B.B.Erzurumspor taraftarları da büyük destek verdi. Maç sonunda öğrencileri tribünlere davet eden taraftarlar çocukları alkışladı ve hep birlikte 'Mavi-beyaz' diye bağırarak tempo tuttular.



Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor kulüp yönetimine, futbolculara ve taraftarlara teşekkür eden Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hasan Çağıl, öğrencilerin hayallerini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Çağıl, şöyle dedi



Derste öğrencilerden hayallerini yazmalarını istedim. Onlar da hayallerini döktükleri kağıtları bana verdi. Akşam evde onları okuduğumda hepsinin Erzurum'da yaşayan ünlü bir sanatçı ya da futbolcu ile tanışmak istediğini gördüm. Hemen öğrencilerden gelen mektupları Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor Kulübü'ne göndererek yardım istedim. Kısa sürede bize dönüş yapan kulüp yöneticileri, bir imza günü düzenleyip, Altınordu maçına da davet edeceklerini ve öğrencilerden 25'ini de seremoniye çıkaracaklarını söylediklerinde bu müjdeli haberi öğrencilere verdim. Unutulmaz bir sevinç yaşadılar. Daha sonra hayallerini yeşil sahada gerçekleştirdiler. Öğrencilerimiz futbolcularla sahaya çıkarken de son günlerde şehit edilen ve ya saldıraya uğrayan öğretmenlerimiz için yazılmış, 'Öğretmenler baş tacımız, onlara dokundurtmayız'



pankartı ile çıktılar. Her şey çok güzeldi. Son dakikada attığımız golle sahadan galip ayrılmamız bizi daha da sevindirdi.



Sebahattin Solakoğlu 6'ncı sınıf öğrencisi Dilara Koç, yaşamının en güzel günlerinden birini geçirdiğini belirterek, şunlrı söyledi



Hayallerimizin gerçekleştiğini görmek çok güzel bir duygu. Bizi sevindiren başta öğretmenimiz olmak üzere futbolcu ağabeylerimize çok teşekkür ederiz. Hayatımda ilk kez bir futbol maçına gittim. Çok güzel bir atmosfer. Bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Futbolcularla el ele tutuşup sahaya çıktığımda ise sanki kalbim duracak gibiydi. Artık babama söyleyeceğim beni her hafta maça getirsin.