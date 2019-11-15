Erzurum öğrenciler kampüsteki kuş evlerine yem bıraktı

15.11.2019 10:15 | Son Güncelleme: 15.11.2019 10:21

Öğrenciler kampüsteki kuş evlerine yem bıraktı

Kışın dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum'da, kuşların soğuk ve açlıktan ölmemesi için geçen yıl Atatürk Üniversitesi'nin kampüsdeki ağaçlara astıkları kuş evlerini yaklaşan kış nedeniyle bakım ve onarımdan geçiren öğrenciler, kuş evlerinin içerisine yem ve ekmek bıraktı.

Erzurum Atatürk Üniversitesinin çeşitli fakültelerinde eğitim gören Güçlü İyilik Platformu üyeleri, Genel Koordinatör ve aynı zamanda Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi Ravzanur Eker öncülüğünde kampüs içerisindeki ağaçlara yaptıkları 25 kuş evini astı. Haftada bir gün kuş evlerini ziyaret eden öğrenciler içerisine yem bıraktı. Yaklaşan kış nedeniyle evleri bakım ve onarımdan geçiren öğrenciler, içerisine yine yem ve ekmek bıraktı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 derecelere kadar düştüğü Erzurum'da, kuşlara sıcak bir yuva vermenin mutluluğu içinde olduklarını söyleyen Mühendislik Fatültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Yasin Şerif Ergün şunları söyledi

Güçlü İyilik Platformu olarak 2017 yılında sokak kedileri için 50 tane kedi evi yapmıştık. Bunları şehrin ve kampüsünü farklı notkalarına bıraktık. Aynı ekip, 2018 yılında üniversitenin atölyelerinde 25 kuş evi yaptı. 100 kişilik ekipten bir kısmı kuş evlerini boyadı, bir kısmı süsledi, bir kişi de kuş evlerini asacağımız ağaçların lokasyonlarını belirledi. Kuş evlerini üniversite yerleşkesindeki ağaçlara astık. Bu ağaçları sık sık gezip yiyecek bıraktık. Araya yaz tatili girince bir süre ayrı kaldık. Yaklaşan kışla birlikte ağaçlara astığımız kuş evlerini tek tek inceledik. Hasarlı olanları tadilatan geçirmek üzere götürdük. Diğerlerine de yine yem bıraktık.

İnsanlar gibi sokak hayvanlarının da evleri olması gerektiğine inandığını söyleyen Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestesi Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi Dilara Kurban ise, Kışın Erzurum'da hava koşulları çok zor. Zor durumda onların yardımına koşmayı Güçlü İyilik ailesi olarak kendimize bir vazife sayıyoruz. Bizim diğer öğrenci arkadaşlarımızdan isteğimiz onlarında bu yuvalara ve çevresine yem bırakmaları diye konuştu.

Kaynak: DHA