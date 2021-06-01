Erzurum Nisan ayı çek verileri yayımlandı

Erzurum'da Nisan ayında 296 milyon 155 bin TL tutarında 6 bin 645 çek ödemesi gerçekleştirildi.

Erzurum'da Nisan ayında 296 milyon 155 bin TL tutarında 6 bin 645 çek ödemesi gerçekleştirildi. İl bölge illeri içinde ödenen çek sayısı yüksekliği bazında 2, ödenen çek tutarı yüksekliği kaydında ise 3'üncü sırayı aldı.

TBB 2021 Nisan dönemi İbrazında Ödenen Çeklerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı sonuçlarını paylaştı. Erzurum'da Nisan ayında 296 milyon 155 bin TL tutarında 6 bin 645 çek ödemesi gerçekleştirildi. İl bölge illeri içinde ödenen çek sayısı yüksekliği bazında 2, ödenen çek tutarı yüksekliği kaydında ise 3'üncü sırayı aldı.

Nisan Ayı Bölgesel Çek Sayısı Dağılımı

TBB İbrazında ödenen çek verileri üzerinden DOSİAD tarafından kaydedilen analizlere göre Nisan ayında Erzurum'da 6 bin 645, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 8 bin 893, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında 15 bin 338, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 41 bin 959 çek zamanında ödendi.

Nisan Ayı Bölgesel Çek Tutarı Dağılımı

TBB verileri kaydında DOSİAD Araştırma Merkezi hesaplamalarına göre, Nisan 2021 döneminde Erzurum'da 296 milyon 155 bin, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 380 milyon 176 bin, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 600 milyon 93 bin, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 1 milyar 948 milyon 654 bin TL tutarında çek zamanında ödendi.

Ocak - Nisan Dönemi Çek Sayısı Bölgesel Veriler

TTB verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizde, bu yılın ilk 4 aylık döneminde Erzurum'da 31 bin 203, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 41 bin 367, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 72 bin 491, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 199 bin 747 çekin ibrazında ödendiği bildirildi.

Ocak - Nisan Dönemi Çek Tutarı Bölgesel Veriler

DOSİAD tarafından gerçekleştirilen hesaplamalara göre, bu yılın ilk 4 aylık döneminde Erzurum'da 1 milyar 409 milyon 328 bin TL, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 1 milyar 785 milyon 3 bin, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 2 milyar 802 milyon 822 bin, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 9 milyar 61 milyon 166 bin TL tutarında çek ödemesi gerçekleşti.

Erzurum'un Payı

Ocak - Nisan 2021 döneminde Erzurum'da zamanında ödenen çek sayısı KUDAKA istatistik Bölgesi toplamında yüzde 75,42, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi toplamında yüzde 43, Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 15,62; ödenen çek tutarı ise KUDAKA istatistik Bölgesi toplamında yüzde 79, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi toplamında yüzde 50.28, Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 15,55'lik pay edindi.

Çek Sayısı Bölge İlleri Dağılımı

Erzurum zamanında ödenen çek sayısı bakımından bölge illeri içinde Van'ın ardından 2'inci sırayı aldı. 4 aylık süreçte Van'da 33 bin 433 Erzurum'da 31 bin 203, Malatya'da 28 bin 299, Elazığ'da 27 bin 176, Ağrı'da 13 bin 961, Bitlis'te 11 bin 577, Muş'ta 11 bin 518, Bingöl'de 8 bin 163, Erzincan'da 7 bin 991, Kars'ta 7 bin 647, Hakkari'de 7 bin 10, Iğdır'da 6 bin 878, Ardahan'da 2 bin 638, Tunceli'de 2 bin 253 çek ibrazında ödendi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı