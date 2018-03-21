Erzurum Modern Müzesine Kavuşuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Müdürü Suat Bakır, Iğdır, Ardahan, Artvin, Erzincan, Bayburt, Kars ve Erzurum'u kapsayan faaliyetleri ve projeleri düzenlenen basın toplantısında anlattı.

Geçtiğimiz hafta temeli atılan 2019 yılında hizmete açılacak olan Erzurum Müzesi hakkında bilgi veren Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Müdürü Suat Bakır, bölgenin en iyi müzelerinden birine 2019 yılından itibaren Erzurum'un ev sahipliğini yapacağını ve gözde mekanlardan birisi haline geleceğini vurgulayarak, "Erzurum'un tarihi bölgesi olan Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami ve Kümbetlerin yakınında böyle bir mekanı açacağımız için gururluyuz. Son derece modern bir müze inşası için temelimizi attık proje üzerinde oldukça fazla çalıştık. Müzemiz günümüz teknolojisine elverişli ve atölyelerle iç içe olacak bahçe, çocuk parkları gibi her kesime hitap edecek. Müzemizde bulunacak eserlerimizin dizaynı için hem görsel hem duyusal aletlerle ziyaretçilerimize bu hususta yardımcı olacağız" dedi.

Restorasyonu devam eden Erzurum Kalesi hakkında bilgi veren Suat Bakır, kalenin içerisinden dışarının görülmeme sorununa çözüm olarak gezi güzergahını surların üzerine aldıklarını böylelikle artık ziyaretçilerin kaleyi surların üzerinden rahatça gezebileceklerini söyledi.

Sokak sağlıklaştırma projesinde Erzurum halkının talebinin olmadığını ifade eden Bakır, "Taşınmaz kültür varlıklarına yardım yönetmeliği 2005 yılında çıkan bakanlığımızın önemli bir yönetmeliği. Ama Erzurum için bir şikayetim var hiç kullanılmıyor ortalama diğer illerde Kemaliye'de 13, Artvin ve Erzurum'da birer tane var dolayısıyla yılda 15 tane ev onarıyoruz ama Erzurum 1 tane. Erzurum'dan bize başvuru yok yapılacak tek şey belgeleri tamamlayıp müdürlüğümüze başvuru yapılması gerek biz daha sonra projelendirip bütçesini hesaplayıp yapıyoruz. Evlerin hem yaşam süresini uzatıyor hem de görsel açıdan şehrimizi güzelleştiriyoruz vatandaşlarımız başvuruda bulunsunlar" diye konuştu. - ERZURUM