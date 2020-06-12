ERZURUM Minik Ela, tilkileri elleriyle besliyor Minik Ela, tilkileri elleriyle besliyorERZURUM Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde anne ve babası ile birlikte kalan 4 yaşındaki Ela Zekiye Ataman, otelin çevresine gelen tilkilerin dostu oldu.

Minik Ela, tilkileri elleriyle besliyor

ERZURUM Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde anne ve babası ile birlikte kalan 4 yaşındaki Ela Zekiye Ataman, otelin çevresine gelen tilkilerin dostu oldu.

Pandemi nedeniyle dağdaki tüm otellerin kapatılması ile büyük bir sessizliğe bürünen Palandöken, hayvanların rahat dolaşmasına neden oldu. Yiyecek bulmak için dolaşan tilkilerle otelin önünde karşılaşan Uliana- Süleyman Ataman çiftinin tek çocukları olan Ela, ilk önce korkup otele girdi. Camdan baktığı tiklerle kısa sürede dostluk kuran Ela Zekiye Ataman onlara annelik yapmaya başldı. Otelin önüne gelen tilkilerle sohbet etmeye çalışan ve onlara sevgi dolu sözler söyleyen Ela Zekiye Ataman, "Otelin önüne kadar gelen tilkileri görünce önce korkup kaçıyordum. Ama şimdi onlarla arkadaş oldum. Otelin önüne geldiklerinde dışarı çıkıp onlara yiyecek veriyorum. Yemek verdiğim 3 tane tilki var her biri ayrı ayrı geliyor. Ben onları çok seviyorum. Bazen bir tanede kirbi geliyor" dedi.

Otel Genel Müdür Yardımcısı olan baba Süleyman Ataman ise "Pandemi nedeniyle oteller kapandı. Bizde otelde yaşıyoruz. Dağda insan olmayınca tilkiler ve kirbi yiyecek bulmak için otelin önüne kadar gelmeye başladı. Kızımda onlarla güzel bir dostluk kurdu" diye konuştu.

Kaynak: DHA