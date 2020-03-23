Erzurum meydanları ve sokaklarında 'korona' sessizliği
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Erzurum meydanları ve sokaklarında 'korona' sessizliği

Erzurum meydanları ve sokaklarında 'korona' sessizliği Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan ve Türkiye'de de hızla yayılmaya devam eden Korona virüs nedeniyle Erzurum meydanları ve sokaklarında sessizlik yaşanıyor.

23.03.2020 13:19 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:21
Erzurum meydanları ve sokaklarında 'korona' sessizliği

Erzurum meydanları ve sokaklarında 'korona' sessizliği

ERZURUM - Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan ve Türkiye'de de hızla yayılmaya devam eden Korona virüs nedeniyle Erzurum meydanları ve sokaklarında sessizlik yaşanıyor.

Tüm dünyada ve Türkiye'de olduğu gibi Korona Virüs nedeniyle tedbirler sürerken, topluluk oluşmasına neden olan kahvehane, kafe ve AVM gibi mekanların kapatılması ve 65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkmasının yasaklanması ardından Erzurum'un en işlek caddeleri de virüs nedeniyle ıssız kaldı.

Tüm dünyada ve Türkiye'de hızla yayılmaya devam eden korona virüsüne karşı tedbirler artırılmaya devam ediyor.

Erzurum meydanları ve sokaklarında 'korona' sessizliği

Kaynak: İHA

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Erzurum meydanları ve sokaklarında 'korona' sessizliği

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