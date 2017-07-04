Erzurum Meslek Lisesi Mezunları 37 Yıl Sonra Buluştu

Erzurum'un Narman ilçesindeki Ziraat Meslek Lisesi'nde yatılı eğitim gören öğrenciler, mezun olduktan 37 yıl sonra okullarında buluştu. Gittikleri okullarına milletvekili, müşteşar, danışman, öğretmen, doktor, akademisyen, yatırımcı işadamı ve bürokrat olarak dönen öğrenciler duygulu anlar yaşadı. Birlikte yemek yiye geceyi de yatakhanelerindeki ranzalarında geçiren mezunlar, öğrencilik yıllarında çekktirdikleri fotoğraf karelerinin aynısıyla 37 yıl sonra objektiflere poz vererek yeniledi.