Erzurum Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

Erzurum ve Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, iki ilde uyuşturucu sevki ve ticareti yapan zanlılara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda Z.A, K.P, A.K, S.A, E.A, A.S, Ş.E, A.S. ve G.E. gözaltına alındı, 2 kilo 157 gram esrar ele geçirildi.



K.P'nin adresinde 4,52 gram uyuşturucu ile "F" serisi bir dolarlık banknot bulunduğu öğrenildi.



"İştirak halinde uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan soruşturma başlatılan şüphelilerden A.S, Ş.E, A.S. ve G.E. tutuklandı.



Diğer 5 zanlının gözaltındaki işlemleri sürüyor.