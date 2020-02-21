Erzurum merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 17 kişi adliyede
Erzurum merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 zanlı adliyeye sevk edildi.
Erzurum merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 zanlı adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, 2009 yılında gerçekleştirilen komiser yardımcılığı sınavında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünce yapılan usulsüzlüklere dair yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.