"Erzurum Merkezli Depremden Etkilenen Vatandaşlarımıza Geçmiş Olsun"
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Erzurum Köprüköy merkezli meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
KÖPRÜKÖY, ERZURUM (Habermetre) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Erzurum Köprüköy merkezli meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Vali Yerlikaya, 5. 1 büyüklüğünde gelen deprem sonrasında;
"Erzurum Köprüköy merkezli AFAD verilerine göre 5. 1 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun.
Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun. " ifadelerini kullandı.
#Erzurum #Köprüköy merkezli
AFAD verilerine göre
5. 1 büyüklüğünde meydana gelen #deprem'den etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun.
Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun. pic. twitter. com/amOpM8GTWW
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 19, 2021 Bizi Takip Edin
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