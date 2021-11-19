"Erzurum Merkezli Depremden Etkilenen Vatandaşlarımıza Geçmiş Olsun" - Haberler
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"Erzurum Merkezli Depremden Etkilenen Vatandaşlarımıza Geçmiş Olsun"

Habermetre - Haberler | Toplum

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Erzurum Köprüköy merkezli meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

KÖPRÜKÖY, ERZURUM (Habermetre) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Erzurum Köprüköy merkezli meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Yerlikaya, 5. 1 büyüklüğünde gelen deprem sonrasında;

"Erzurum Köprüköy merkezli AFAD verilerine göre 5. 1 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun. " ifadelerini kullandı.

#Erzurum #Köprüköy merkezli

AFAD verilerine göre

5. 1 büyüklüğünde meydana gelen #deprem'den etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun. pic. twitter. com/amOpM8GTWW

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 19, 2021 Bizi Takip Edin

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