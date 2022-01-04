Erzurum merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı - Haberler
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Erzurum merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı

Erzurum merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı
AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel

Erzurum merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

ERZURUM (AA) - Erzurum merkezli 3 ilde, terör örgütü Deaş'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, polis özel harekat timleri ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, yılbaşı öncesi Erzurum, Adana ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Abdullah U, Ahmet E, İpek D. ve Murat S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden Abdullah U. ile Murat S. tutuklandı, Ahmet E. ve İpek D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü Deaş'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik soruşturma kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütüne bilerek, isteyerek yardım etmek" ve "terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel içerikli doküman ele geçirilmişti.

Erzurum'da ayrıca eylem yapma hazırlığında olduğu iddiasıyla jandarma ekiplerince yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu R.E. tutuklanmıştı.

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AA / Muhammet Mutaf - Son Dakika Haberleri

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