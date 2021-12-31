Son dakika... Erzurum merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı - Haberler
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Son dakika... Erzurum merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika... Erzurum merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Erzurum merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

ERZURUM (İHA) - Erzurum merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilerek engellenmesine yönelik olarak Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Erzurum merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında Adana'da İpek D., Konya'da Murat S., Erzurum il merkezinde Abdullah U. ve Ahmet E. isimli şahıslar Özel Harekat Timleri ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak "silahlı terör örgütüne üye olma, örgüte bilerek isteyerek yardım etme, terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel içerikli doküman ele geçirildi. - ERZURUM

Son dakika... Erzurum merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika... Erzurum merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika... Erzurum merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika... Erzurum merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika... Erzurum merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika... Erzurum merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

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