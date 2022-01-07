Erzurum merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 14 zanlı yakalandı - Haberler
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Erzurum merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 14 zanlı yakalandı

Erzurum merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 14 zanlı yakalandı
AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel

Erzurum merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

ERZURUM (AA) - Erzurum merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin deşifresi ve önlenmesi amacıyla istihbarat çalışması yapıldı.

Çalışmalar sonucu 8 astsubayın yanı sıra askeri okulda öğrenciyken ihraç edilen 5 kişi ile GATA'dan ihraç edilen 4 doktorun, mahrem imamlarca kentteki büfe ve market gibi iş yerlerinde bulunan halka açık sabit kontörlü hatlardan arandıkları tespit edildi.

Ekipler, bu kişilerden 5'inin Ankara, 3'ünün İstanbul, 2'sinin Erzurum ve 2'sinin Ağrı, diğerlerinin de Adana, Uşak, Bilecik, Muş ve Amasya'da olduğunu saptadı.

Erzurum ve 8 ildeki adreslere sabaha karşı eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, diğer illerde yakalanan zanlıların kente getirileceği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında 2'si yurt dışında olan 3 şüphelinin arandığı belirtildi.

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AA / Yunus Hocaoğlu - Son Dakika Haberleri

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