Erzurum merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı - Haberler
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Erzurum merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Erzurum merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Salih Tekin - Haberler | Güncel

ERZURUM merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.

ERZURUM (DHA) - ERZURUM merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda 8 astsubay, 5 eski askeri okul öğrencisi ve GATA'dan ihraç edildikten sonra doktor olarak görev yapan 4 kişinin, mahrem imamlar tarafından sabit ve kontörlü hatlardan arandıklarını belirledi. Ekipler, bugün sabah saatlerinde Erzurum merkezli Ankara, İstanbul, Adana, Uşak, Bilecik, Muş, Ağrı ve Amasya'da 17 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, şüphelilerden 14'ü yakalanıp, gözaltına alındı.Şüphelilerden 2'sinin yurt dışında olduğu belenirken, 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


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