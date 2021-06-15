Erzurum merkezli 7 ilde terör örgütü DEAŞ'ın finans ağına yönelik operasyonda iki kişi tutuklandı
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Erzurum merkezli 7 ilde terör örgütü DEAŞ'ın finans ağına yönelik operasyonda iki kişi tutuklandı

Erzurum merkezli 7 ilde terör örgütü DEAŞ'ın finans ağına yönelik operasyonda iki kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel

Erzurum merkezli 7 ilde, terör örgütü DEAŞ'ın finans ağına yönelik özel harekat polisleri desteğinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Erzurum merkezli 7 ilde, terör örgütü DEAŞ'ın finans ağına yönelik özel harekat polisleri desteğinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın finans ağı ve örgüt mensuplarına yönelik 7 ilde başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 6'sı emniyetteki, 6'sı da savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Zanlılardan ikisi ise savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu kişilerden 4'ü Erzurum'da, 4'ü İstanbul'da, ikisi Ankara'da, birer kişi de Antalya, İzmir, Şanlıurfa ve Kocaeli'nde yakalanmıştı.

Zanlılardan bir tabanca, bu silaha ait 22 mermi, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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Erzurum merkezli 7 ilde terör örgütü DEAŞ'ın finans ağına yönelik operasyonda iki kişi tutuklandı - Haberler
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