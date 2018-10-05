Erzurum Merkezli 4 İlde Terör Operasyonu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 9 şahıs yakalandı. Operasyonda şahıslarla birlikte çok sayıda silah ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda, Suriye'nin Ayn-El Arap (Kobani) bölgesinde silahlı olarak faaliyet gösteren örgüt mensupları ile ilişkili ve irtibatlı oldukları, milis ve işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunarak, kırsal alana eleman aktarımı faaliyetleri içerisinde bulundukları tespit edilen 14 şahsın yakalanmasına yönelik olarak Erzurum'un Karayazı ilçesi ile Erzincan, İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 9 şahıs yakalanırken, 5 kişinin yakalanması için çalışmalara devam edildiği belirtildi.

Operasyon kapmasında gözaltına alınan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 6 adet av tüfeği, 5 adet 12 calibrelik av tüfeği fişeği, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet terör örgütünün sözde bayrağının renklerini simgeleyen bez parçası, 1 adet terör örgütü mensupları tarafından giyilen leşker tabir edilen kıyafet, 3 adet hakkında toplatma kararı bulunan kitap ve dijital malzeme ele geçirildi.

Öte yandan, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda, sosyal paylaşım sitelerinde "Cumhurbaşkanına Hakaret Etmek", "Terör Örgütü Propagandası Yapmak", "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etmek" suçlarını içeren paylaşımlarda bulundukları anlaşılan şahısların yakalanmalarına yönelik olarak Erzurum il merkezi ile Tekman ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde 6 şahsın yakalandığı bildirildi.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 adet Browning marka silah, bu silaha ait 6 adet 9 mm çapında fişek, dijital malzeme ile terör örgütünün sözde bayrağının renklerini simgeleyen bez parçası ele geçirildi. - ERZURUM