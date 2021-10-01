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ERZURUM MERKEZLİ 3 İLDE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM merkezli 3 ilde polisin suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 17 kişi yakalandı.

ERZURUM (DHA) - ERZURUM merkezli 3 ilde polisin suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 17 kişi yakalandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 sayılı kanuna muhalefet, adli yargılamayı etkileme, tehdit ve hakaret' suçlarına yönelik 9 aydır yürütülen soruşturma kapsamında 28 Eylül'de operasyon düzenledi. Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliye yönelik Erzurum, İstanbul ve Bursa'da 22 adrese baskın yaptı. Operasyonda Abdurrahman Y., Mehmet T., Sedat Ş., Cemal O., Ercan K., Yusuf B., Serkan D., Yusuf Y., İshak Ç., Celalettin T., Abdullah Ç., Fethullah D., Metin U., Erdal Ö., Yavuz Ç., Muhammed Y., Fuat A. yakalandı. Farklı suçlardan dolayı cezaevinde bulunan Güven T. ve Metin B. hakkında da adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 3 ruhsatlı tabanca, 1 kurusıkıdan çevirme tabanca, 2 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 303 tabanca mermisi, 35 kurusıkı tabanca mermisi, 31 av tüfeği kartuşu, 7.67 gram kenevir tohumu, 3 muşta, 2 kama, 1 sallama, 2 bıçak, 7 senet, 5 çek ve dijital materyaller ele geçirildi.

MÜŞTEKİ İFADELERİNİ DEĞİŞTİRİYORLARDI

Silahlı suç örgütü üyelerinin, kendileriyle irtibata geçen şahısların alacaklarını baskı ve tehdit yoluyla gerçekleştirerek tahsilatçılık yaptıkları, devam eden yargılamaları etkilemek amaç ve kastını güderek müşteki ifadelerinin değiştirilmesini sağladıkları, bu doğrultuda müştekileri hürriyetinden yoksun bıraktıkları belirlendi. Ayrıca, şüphelilerin, örgüte gelir elde etmek amacıyla ruhsatsız silah satışı yaptıkları yönünde bulgular da elde edildi.

Şüphelilerden Yavuz Ç., Muhammed Y. ve Fuat A. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

ERZURUM MERKEZLİ 3 İLDE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU

ERZURUM MERKEZLİ 3 İLDE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU

ERZURUM MERKEZLİ 3 İLDE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU

ERZURUM MERKEZLİ 3 İLDE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU

ERZURUM MERKEZLİ 3 İLDE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU

ERZURUM MERKEZLİ 3 İLDE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU

ERZURUM MERKEZLİ 3 İLDE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU
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