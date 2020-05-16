ERZURUM MAYIS'TA PALANDÖKEN'DE KAYAK KEYFİ KIŞ turizminin gözde mekanlarından Palandöken'de, mayıs ayının gelmesine rağmen dağ kayakçıları karın keyfini doyasıya çıkarıyor.

KIŞ turizminin gözde mekanlarından Palandöken'de, mayıs ayının gelmesine rağmen dağ kayakçıları karın keyfini doyasıya çıkarıyor. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikte ve yaklaşık 3 metre karın olduğu Palandöken'e tur kayakları ile tırmanan dağcılar daha sonra kayarak aşağı iniyor. Erzurumlu gençler kayağa doymayanları Palandöken'e davet etti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağcılık ve Dağ Kayağı Antrenörü Mustafa Tekin, kayak tutkunlarına artık pistlerin yetmediğini, heyecan arayan kayak tutkunlarının şimdiki gözde sporunun ise tur kayağı olduğunu söyledi. Sezon bittiği için mekanik tesislerin kapatıldığı Palandökende tur kayağını yapanların iki sporu bir arada yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Tekin, "Mayıs ayının gelmesine rağmen bölgemiz, dağ kayağı konusunda oldukça zengin bir konuma sahip. Öncelikle Kaçkar Dağları, Ağrı Dağı, Van Gölü çevresindeki dağlar, Munzur Dağları ve Erzurum çevresindeki birbirinden güzel dağlar, dağ kayağı severlerin tercih ettikleri parkurların başında geliyor. Öyle ki Afrika sıcaklarının geldiği şu günlerde bile Antalya'nın Alanya ilçesinde de tur kayağı yapılabiliyor. Kısacası 2500'ün üzerindeki kuzeye bakan tüm yamaçlarda mayıs ayının sonuna kadar kayak yapma imkanına sahibiz. Bu büyük bir nimet" diye konuştu.

Palandöken dağlarında baharın yaşandığı şu günlerde hemen hemen her gün dağ kayağı yapan birilerini görmenin mümkün olduğunu ifade eden Mustafa Tekin şunları söyledi:

"En son çıktığımız 14 Mayıs günü yaptığımız ölçümde kar kalındığı Palandöken'in kuzey pistinde 3 metreyi geçen yerlerin olduğunu tespit ettik. Erzurum şehir merkezine 5 dakika uzaklıkta olan Palandöken kayak merkezinin 2 bin 500 metresine kadar araçlarımızla gittik. Burada tur kayaklarımızı ayağımızı giyip yaklaşık 2 saatlik yürüyüşün ardından 3 bin 176 metrelik zirveye ulaştık. Burada bir süre dinledikten sonra yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki pistte kayağın keyfini doyasıya çıkarıyoruz. Palandöken'in zirvesinden hava açık olduğu günlerde Bitlis'teki Sühpan, Ağrı'da Kösedağı, Bingöl Dağları, Erzincan'ın Munzur ve Rize Kaçkar Dağları görülebiliyor. Bunun de seyrine doyulmuyor. Kayağın ve dağcılık sporun bir arada yapıldığı dağ kayağına herkesi bekliyoruz. Tur kayağı zor değil. Kayak yapan herkesin yapabileceği bir spor. Tur kayağının en büyük özelliği bir tesise bağlı kalmıyor istediğiniz yere yürüyerek tırmanıp, kayabiliyorsunuz."

Ailesini ziyaret için Tekirdağ'dan gelen ve ekiple birlikte dağ kayağı yapan Envercan Adanır ise, "Bu mevsimde yapılabilecek en güzel spor bana göre dağ kayağı. Tur kayakları ile zirvelere tırmanıp buralardan kayarak aşağı iniyoruz. Pandemi günlerde sosyal mesafeye önem gösterip kayağımızı yapıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA