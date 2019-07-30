ERZURUM MANDIRADAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, İZ BIRAKMAMAK İÇİN DETERJANLI TEMİZLİK YAPMIŞ

ERZURUM'da mandıradan 100 bin TL değerinde peynir ve süt ürünü çalan ve delil bırakmamak için deterjanlı suyla temizlik yapan 2 şüpheli, jandarmanın incelemeye aldığı 100 güvenlik kamerasına ait görüntülerden tespit edilerek, yakalandı. Şüphelilerden Muhammet T.'nin mandıranın çalışanı olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık olayı, 7 Temmuz günü Yakutiye ilçesi bağlı Yazpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. B.S.'ye ait mandıraya giren kimliği belirsiz 2 kişi, piyasa değeri 100 bin TL olan peynir ve süt ürünlerini alıp, geldikleri kamyonete yükledi. Şüpheliler, ardından da delil bırakmamak için mandırayı deterjanlı suyla yıkadı. B.S.'nin şikayeti üzerine jandarma, soruşturma başlattı.

Şüphelilerden birinin mandıra çalışanı olduğu yönünde ihbar alan jandarma, bu kişiyi takibe aldı. Olay yeri ile yakınında bulunan 100 güvenlik kamerasına ait görüntüler de inlelendi. Yapılan araştırmalar sonunda çalınan peynir ve süt ürünleri ile kamyonetin Erzurum şehir merkezinde saklandığı depolar tespit edildi. Bu adreslere düzenlenen baskınla çalınan ürünler ele geçirilirken, mandıra çalışan Muhammet T. ve suç ortağı arkadaşı H.A. yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan 2 şüpheliden Muhammet T., tutuklandı. H.A. ise serbest bırakıldı. Ele geçirilen ürünler de sahibine teslim edildi.

Kaynak: DHA